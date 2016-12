Companheiro de Carrie em “Star Wars”, Mark Hamill, que interpretou Luke Skywalker twittou: “enviando todo o nosso amor”. Peter Mayhew, ator de Chewbacca, usou as redes sociais para pedir orações para a amiga, que para ele é a "princesa favorita de todo o mundo".

Conhecida por sua atuação como a princesa Leia em quatro filmes da saga “Star Wars”, ela passou mal enquanto viajava de Londres, na Inglaterra, a Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua condição chegou a ser considerada crítica, de acordo com o jornal "Los Angeles Times".

A atriz foi levada por paramédicos para o hospital UCLA Medical Center, após o avião pousar no aeroporto LAX. O hospital é o mesmo que atendeu ao colega da atriz, Harrison Ford, após um acidente de avião em 2015.

Fisher repetiu sua atuação como Leia recentemente em “Star Wars: o despertar da força” (2015), e aparecerá no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017.