PRISCILA BESSA

DO EGO

Cristiano Ronaldo aproveitou a noite de quinta-feira, 22, para relaxar e curtir um jantar romântico com sua nova namorada, Georgina Rodriguez, em Madrid, na Espanha. Os dois foram vistos juntos em público pouquíssimas vezes desde que começaram a namorar. Durante o jantar, o clima parecia de puro romance com o atacante do Real Madrid dando beijinhos na morena.

Segundo o "The Sun", eles se conheceram em Madrid, na festa da grife Dolce & Gabanna. Georgina tem 21 anos e é modelo. Cristiano estava solteiro desde o fim do namoro de cinco anos com a top russa Irina Shayk, em janeiro de 2015. O craque foi clicado com algumas mulheres desde então, mas não assumiu nenhum relacionamento.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/cristiano-ronaldo-tem-jantar-romantico-com-nova-namorada.html