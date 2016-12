Baudinet e seu marido Michael tiveram quatro meninas e um menino no último dia 4 de dezembro.

O casal é da Virginia, outro estado dos Estados Unidos, e se mudou temporariamente para o Arizona para ficar mais perto do médico John Elliott, especialista em gestações com múltiplos nascimentos.

"Eu tenho uma relação muito estranha com a esperança", disse ela no hospital.

Os amigos e a família do casal na Virginia estão preparando um berçário para os quíntuplos, que devem voltar para o estado com os pais no próximo mês.

Dignity Health St. Joseph's Hospital and Medical Center via AP O casal da Virginia e seus 5 'presentes' de Natal

