De chinelos, calça jeans e t-shirt preta, Cauã Reymond chegou atrasado ao Hotel Fasano, onde foi fotografada a capa desta edição. Assim que entrou no quarto onde era aguardado, pediu desculpas pelo atraso e, sorrindo, disse: “Não resisti a levar minha filha na escola”.

Simpático toda a vida, o ator cumprimentou cada uma das pessoas da equipe. Depois contou que passou uma semana no Chile e que, assim que terminássemos as fotos e a entrevista, partiria direto para São Paulo.

Cauã reconhece que é viciado em trabalho. Talvez por gostar do que faz, talvez por ter ido à luta desde cedo, enquanto os amigos viajavam, pegavam onda, iam à praia, como ele mesmo lembra. Apesar de achar que tempo é o maior bem que uma pessoa pode ter, reconhece que não é fácil dosar o seu:



— É difícil para mim porque gosto muito de trabalhar. O problema é dizer não quando surge uma boa oportunidade. É claro que hoje posso me dar ao luxo de fazer o que quero. Isso pode até soar arrogante, mas não é. É fruto de muito trabalho poder dedicar tempo à minha filha, cuidar da minha saúde, ficar com as pessoas que amo.



Mas de onde vem tanta determinação? Cauã responde prontamente com duas palavras: “pais separados”. Denise Reymond, a mãe do ator, que foi vendedora da Company e hoje é astróloga, engravidou aos 17 anos. O pai, o psicólogo José Marques, tinha 20. O casal se separou quando Cauã tinha 2 anos.



— Eles foram pais muito jovens, isso fez com que eu amadurecesse, corresse atrás. A família do meu pai era classe média, a da minha mãe era bem mais simples. Isso me fez querer conquistar as minhas coisas desde cedo. Graças a Deus, tive as ferramentas para isso, fui bem-educado.



Cauã estreou como ator em 2002, em Malhação, na TV Globo. De lá para cá, já fez mais ou menos 30 personagens. Foram 13 longas-metragens, nove novelas e diversos seriados. Está prestes a voltar à TV, em dose dupla.

Vai interpretar os gêmeos Omar e Yaqub, na minissérie “Dois irmãos”, baseada no livro de Milton Hatoum, que estreia no dia 9 de janeiro, na Globo. Aos 36 anos, o ator diz que esperou muito pelos papéis e que sonhava ser dirigido por Luiz Fernando Carvalho.



— Há uns oito anos que corro atrás desses personagens. Eu evoluí no meu ofício, galguei espaços e as minhas possibilidades cresceram. Tenho a expectativa de que seja um dos papéis mais importantes da minha carreira. Os grandes personagens masculinos estão cada vez mais escassos. Por isso, me sinto sortudo por fazer essa obra impactante.



Cauã tem uma produtora de cinema, a Sereno Filmes, que estreia com dois projetos: “Pedro”, em coprodução com Lais Bodanzky, que também assina a direção; e “Azuis”, baseado na obra do falecido jornalista e escritor Rodrigo de Souza Leão, com direção de Felipe Bragança. Em janeiro, começa a filmar mais um longa, em que será dirigido por Cláudio Assis, de “Amarelo manga”.



Antes de se tornar ator, Cauã foi atleta e modelo. Lutou jiu-jitsu e chegou a ser campeão brasileiro em 1997. Depois de ser descoberto por Sérgio Mattos, da agência 40 Graus, morou em Milão, Paris e Nova York.

Posou para fotógrafos famosos, como Bruce Weber e Mario Testino. Voltou de vez para o Brasil em 2001, depois de um curso de dois anos, em Nova York, com Susan Batson, professora de Nicole Kidman e Tom Cruise.



— Fui patrocinado pela Company quando lutava jiu-jitsu. Depois, as oportunidades foram aparecendo e eu fui levando tudo a sério. Lembro de cada dificuldade.



Cauã está separado há três anos da atriz Grazi Massafera. Os dois, que foram casados por sete anos, compartilham a guarda da filha, Sofia, de 4, e se dão super bem. Há dez meses, ele namora a apresentadora Mariana Goldfarb. Cauã, aliás, sempre foi de relacionamentos longos. É do tipo que não fica solteiro.



— A rotina da Sofia funciona muito bem porque eu e Grazi moramos perto. Ela em São Conrado, eu na Joatinga. Os compromissos da Sofia, como colégio e natação, são todos na Barrinha. De vez em quando, a minha casa fica cheia de amiguinhas: são mais de três de uma vez; às vezes, seis. Gosto de ver as crianças brincando, tenho uma rotina simples — diz ele, que, sim, é bronzeado, tem boca carnuda e corpo sarado. E já começa a mostrar os primeiros fios brancos.



Neste Natal, Cauã diz que vai reunir a família em sua casa. Sofia passará a virada do dia 24 para o dia 25 com ele. O ator curte esta época do ano e diz que as melhores lembranças são as dos Natais na casa de uma tia-avó, na Tijuca:



— Gosto das lembranças de todos reunidos lá, quando eu tinha 6, 7 anos. Era aquele Natal de comercial de panetone, em que todo mundo cozinhava.



Marmita e reza



Cauã chegou a entrar na faculdade, mas largou o curso de Psicologia, na PUC, logo no primeiro período. Ele diz que seus melhores amigos são das antigas, da época da adolescência. Não tem muitos no meio artístico.



— Sinto uma falta danada quando vejo as pessoas falando das amizades que se constroem na faculdade. Sei também que o rumo que a minha vida tomou não deixa muito espaço para parar e fazer uma faculdade agora. Os personagens tomam mais tempo, têm uma envergadura maior.



Taurino, ele diz que é caseiro. Adora assistir séries e está viciado em “The crown”. Gosta de comer em casa, inclusive. No dia das fotos, levou o almoço numa marmita.



O ator faz análise lacaniana há sete anos. Quando perguntado sobre religião, responde que acredita em energia. Depois do filme “Reza a lenda” se aproximou da sua espiritualidade.



— Rezo bastante, todos os dias. Rezo antes de entrar em cena para o meu anjo da guarda. Às vezes, é uma conversa, outras um Pai Nosso.



