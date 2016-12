VICTOR HUGO CAMARA

Neste ano, a noite de Natal de Marília Mendonça teve um gostinho especial a mais: um pedido de casamento! A cantora sertaneja - rainha das músicas de "sofrência" - ficou noiva do namorado, o empresário Yugnir Ângelo. Em seu perfil no Instagram, Marília compartilhou uma foto de bolo com as iniciais do casal e as alianças.

"Ufa, quanta emoção nesse Natal, quanta surpresa, quanta gratidão, mas a maior de todas foi essa! Eu estou sem palavras até agora, e só sei dizer SIM, SIM, MEU NOIVO! Eu te amo! Obrigada pela surpresa, não de hoje, mas pela surpresa de ter aparecido na minha vida", escreveu ela, ao completar com as hashtags #NoivadoSupresa e #FelizNatal.

Há dois meses, Marília já havia se declarado ao então namorado em outro post na mesma rede social.

"Conheci esse homem aí, no momento mais confuso da minha vida. Uma menina, sem nada além de um sonho, correndo de um canto para outro sem casa, sem ninguém para desabafar, sem uma pessoa para ser meu lar. Ele correndo atrás de seus sonhos, e trabalhando feito um louco pra que tudo ocorresse bem, e também sozinho na vida. Desde então, compartilhamos nossa luta e correria, na qual ele teve que se adaptar e fez isso por amor. Cuidamos um do coração do outro. Compartilhamos o orgulho que um tem do outro. Compartilhamos nossas famílias. Compartilhei todo amor que tinha guardado aqui dentro por que ele mereceu, e merece! Ninguém nem imagina o que já enfrentamos nessas estradas pra poder ficar um pertinho do outro. Hoje deu vontade de contar para o mundo o quanto eu amo você, e sua família! Obrigada meu Deus por abençoar nosso relacionamento que sempre foi puro! Muito obrigada por ser tão cuidadoso, amoroso e homem comigo! Muito obrigada por existir e por me fazer sentir existindo nesse quase 1 ano de caminhada abençoada por Deus", escreveu ela.