VICTOR HUGO CAMARA

DO EGO

Rafa Brites e Felipe Andreoli têm um motivo a mais para comemorar o Natal neste ano - a chegada, em breve, do primeiro filho do casal. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou, na madrugada deste domingo, 25, um clique ao lado do marido, no qual exibe o barrigão de oito meses de gestação. "Feliz Natal para todas as famílias!", desejou ela a seus seguidores.

Recentemente, a apresentadora publicou uma imagem dos dois juntinhos fazendo um curso de papais em uma maternidade de São Paulo. Em breve, Rafa e Felipe serão papais de Rocco, primeiro filho do casal.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/rafa-brites-exibe-barrigao-de-gravida-ao-lado-de-felipe-andreoli-feliz-natal.html