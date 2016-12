Walter Casagrande e Baby do Brasil estão juntos há quatro meses

RODRIGO SOARES

DO EGO

Tem casal novo no mundo dos famosos. Em conversa com o EGO, o comentarista esportivo Walter Casagrande assumiu que está namorando a cantora Baby do Brasil. O ex-jogador contou que os dois estão juntos há quatro meses e felizes da vida.

"A gente sai e conversa faz quatro meses. Vamos ao cinema, teatro, vamos ver bandas tocarem e fomos nos apaixonando aos poucos até a gente resolver namorar de verdade e seriamente", disse ele, que se derreteu ao elencar as maiores qualidades dela. "Ela é super do bem, alto astral, divertida, carinhosa, linda, um ser humano super especial que só me fez bem desde que a conheci."

Ainda segundo "Casão" - como ele é popularmente conhecido -, as famílias já foram apresentadas. "Todos se conhecem, só os meus filhos e os dela que ainda não, mas isso acontece naturalmente", contou.

'Às vezes eu vou ao culto com ela'

O fato de Baby ser pastora evangélica - há 18 anos ela fundou a fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo - só os aproximou. Ir aos cultos é um dos programas que os novos pombinhos fazem juntos.

"Ela é uma pastora, eu me aproximei muito de Jesus através dela. Às vezes eu vou ao culto com ela, mas não é necessário que eu me converta para ficarmos juntos. Compartilho dos pensamentos espirituais dela", falou.

Sobre sexo: 'Ela está esperando o homem que seja o amor da vida dela'

Desde que fundou a igreja, Baby já declarou que abriu mão do sexo. Ou seja, ela está sem transar (ou, como diria Sarah Sheeva, filha de Baby, "sem ver aquilo maravilhoso") desde 1998. Casagrande conta que sabe de todas as filosofias da amada e trata com muito respeito.

"Eu respeito todos os valores dela desde que a conheci. A opção dela em não fazer sexo é linda. Ela está esperando o homem que seja o amor da vida dela para fazer isso. Não tenho dúvida que seremos felizes", garantiu ele.

