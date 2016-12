MARÍLIA NEVES

DO EGO

Sabrina Sato e Duda Nagle reuniram suas famílias para celebrar a noite de Natal. Durante a madrugada de domingo, 25, o ator publicou um registro de todos reunidos diante da árvore natalina.

Mais tarde, foi a vez de Leda Nagle, mãe do ator, mostrou um registro do encontro na rede social. No clique, a apresentadora mostou um registro de Sabrina e a elogiou. "Minha nora é um sucesso! E prendada!", escreveu Leda.

Sabrina Sato e Duda Nagle estão juntos desde o carnaval de 2016. Recentemente, a apresentadora revelou o desejo de engravidar assim que o carnaval de 2017 acabar.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/sabrina-sato-e-duda-nagle-reunem-familias-em-noite-de-natal.html