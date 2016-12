DO DIÁRIO DE SP



O dia 5 de maio de 2015 nunca sairá da memória do pequeno Murilo, na época com 7 anos. Diagnosticado com uma rara doença cardíaca, o menino esperava pelo transplante havia dois anos. Era o número 57 da fila. Quando finalmente chegou a sua vez, foi avisado, em casa, em Marília, no interior de São Paulo, que deveria estar na capital paulista no dia seguinte para, finalmente, receber o coração novo.

Junto com os pais, Murilo partiu para a maior aventura da sua vida: vencer os 440 quilômetros de distância que o separava do Incor (Instituto do Coração). Perto de Sorocaba, porém, a família foi surpreendida por um congestionamento na Castello Branco. A mãe de Murilo, a bancária Adriana Gonçales, 40, pediu socorro e ligou 190. A ajuda da PM veio do céu. Os dois foram resgatados pelo helicóptero Águia e levados ao Incor.

Antes, os soldados da aeronave atenderam a um desejo do pequeno passageiro: passar em cima do estádio do Palmeiras, à época em obras. Um ano e seis meses depois, exatamente no dia 27 de novembro, Murilo voltou à arena do seu time de coração. Foi flagrado por um fotógrafo anônimo que registrou um garotinho no pescoço do pai, Ronaldo Gonçales, 37, que levava, nas mãos, a máquina de oxigênio que auxilia Murilo a respirar – após ficar cinco meses internado, os médicos descobriram que ele tem uma doença muscular chamada miopatia miofibrilar e, por isso, precisa usar o aparelho.

A imagem viralizou na internet. “A paixão pelo Palmeiras vem do pai, que também torce pelo time. O avô dele, os tios, todo mundo da família do meu marido é louco pelo Palmeiras”, conta Adriana.

Com o coração batendo forte, Murilo viu seu Palmeiras, pela primeira vez, vencer o Brasileirão. O jogo foi contra a Chapecoense, time que sofreria no dia seguinte um trágico acidente aéreo na Colômbia.

Dias antes do grande jogo, todos os ingressos já estavam vendidos. Nem passava pela cabeça de Murilo conhecer o Allianz Parque. Mas novamente uma ligação mudou tudo.

“Um assessor do governador Geraldo Alckmin tinha meu contato, pois na época do transplante ele (o governador) nos visitou no hospital. O assessor me ligou e perguntou se o Murilo gostaria de ver o jogo no estádio”, disse Adriana. Pai, mãe e filho seguiram devidamente uniformizados e animados para o estádio.

Hoje, com 9 anos, cheio de vida e histórias para contar, Murilo só tem dois desejos para 2017: aproveitar as férias jogando videogame com os colegas e conhecer os jogadores do Palmeiras. O segundo pedido foi colocado na cartinha enviada ao DIÁRIO, que perguntou a ele que gostaria de ganhar neste Natal. O feliz palmeirense djá não acredita no Papai Noel, mas nós acreditamos na magia do Natal para fazer com que mais essa vontade desse pequeno lutador, seja atendida.

