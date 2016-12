DO O GLOBO



Marina Ruy Barbosa chega enrolada num roupão rosa-chá, com o seu nome bordado em bordô nas costas, e iPhone ouro rosa nas mãos. Por coincidência, o cenário escolhido para as fotos que ilustram as primeiras páginas desta reportagem é uma casa num condomínio na Barra onde a atriz, de 21 anos, mora com os pais.

Simpática, ela cumprimenta os oito profissionais envolvidos na produção com dois beijinhos e aproveita para pedir desculpas por chegar uma hora depois do combinado, explicando que o voo São Paulo-Rio atrasou na manhã daquela segunda-feira.

Marina se mostra animada ao encontrar os vestidos escolhidos pelo produtor de moda para o ensaio, todos nos mesmos tons de rosa do seu visual de bastidor. Só muda o semblante ao conferir o resultado dos primeiros cliques na tela do computador para onde são transmitidas instantaneamente as imagens:

— A luz está marcando o meu nariz.

O nariz, quem diria, parece incomodar a atriz que tem rosto de boneca de porcelana e é considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil.

— Marina herdou o meu nariz. Aliás, tudo que deu errado é culpa minha — brinca o empresário Paulo Ruy Barbosa, que aparece na sessão de fotos para matar as saudades da filha, que não via há dias.

Mais tarde, ao ser perguntada sobre sua relação com o próprio corpo, ela minimiza.

— Não tenho nada que me incomode no dia a dia. Sou bem resolvida em relação a essas coisas. Mas, dependendo do clique e da luz, a foto fica mais bonita, ou não (risos). Como já faço isso há bastante tempo, me conheço bem — conta a atriz, que fez sua primeira novela aos 9 anos. — Se algum dia algo me incomodar muito, e eu sentir necessidade, posso fazer (uma cirurgia plástica), mas nunca fiz. Não quero prestar um “desserviço” e acabar dando coragem a alguma menina da minha idade a fazer uma cirurgia sem necessidade. Eu só tenho 21 anos, meu corpo e rosto ainda estão mudando.

Seu rosto foi o que mais apareceu em comerciais de TV em 2016. Mais especificamente 5.745 vezes entre 1º de janeiro e 10 de dezembro, segundo levantamento do Controle da Concorrência, que monitora o mercado publicitário brasileiro. A ruiva desbancou Neymar (4.004 inserções) e a modelo Aline Riscado (3.790), que aparecem respectivamente como segundo e terceira do ranking. Em 2015, a atriz terminou em 9º lugar da lista.

Marina, que este ano emendou dois trabalhos de destaque na TV Globo — a novela “Totalmente demais” e a minissérie “Justiça” —, foi também a atriz que teve os itens de figurino mais desejados pelo público da emissora em 2016. Tanto os looks usados por Elisa quanto os de Isabela viraram objeto de desejo. Para completar, o cabelo de Marina foi o mais popular na Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) nos meses de março e abril, quando a novela estava no ar, e no mês de agosto, vez da minissérie.

Mas o sucesso não é só como personagem ou garota-propaganda. Do batom à bolsa de grife, tudo o que Marina usa, em festas, viagens ou num corriqueiro passeio no shopping, é cobiçado. Em outubro, ela desfilou looks poderosos durante a semana de moda parisiense e se firmou como ícone fashion. Em posts no Instagram, onde atrai mais de 16 milhões de seguidores, a atriz aproveitou para contar um pouquinho das histórias das marcas e dos estilistas.

— Tenho uma responsabilidade de passar informação. Se tenho a possibilidade de viajar para assistir aos desfiles, por que não dividir? Tem uma galera que associa a moda com algo fútil. Para mim, é uma forma de expressão — diz Marina.

Marina herdou o gosto pela moda da mãe, a stylist Gioconda Ruy Barbosa, que hoje assina a maioria das campanhas estreladas pela filha. Em maio passado, as duas chegaram a fotografar lado a lado para uma coleção de joias para o Dia das Mães.

— Quando fico na dúvida, minha mãe me ajuda a escolher o que vestir. Acho que, muito por influência dela, sempre gostei de moda. Curto a moda da vida real, não uma moda doida. Costumo misturar peças clássicas com outras que são tendência. Vou vendo o que combina comigo, experimentando — explica a atriz.

O look do dia (ou da noite) postado nas redes sociais por Marina costuma receber uma enxurrada de elogios, de “lacrou”, “perfeita” e “musa” para cima.

— Muita gente me pergunta se sou eu que cuido da minha conta no Instagram. Sim, sou eu que cuido. Eu adoro postar. Posto muita foto de flor, de paisagem, vou postando o que me dá vontade. E, claro, aproveito para postar trabalhos... É natural. Talvez por isso algumas meninas gostem do que eu visto.

De olho no poder que Marina tem como influenciadora digital, a Companhia das Letras a convidou para fazer um livro. O projeto, ainda em fase de formatação junto com a jornalista Marcia Disitzer, tem por objetivo transformar Marina numa incentivadora da leitura. Ainda sem título definido, a obra tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2017.

— Será um livro voltado para a galera da minha idade. Estou escrevendo algumas partes com a ajuda de uma editora. É um pouquinho de tudo: histórias que vivi, dicas de profissão e uma seleção de poesias de que eu gosto, que têm a ver comigo — conta ela, que cita o poema “A bailarina”, de Cecília Meireles, e “Das utopias”, de Mario Quintana, como dois de seus textos prediletos. — O livro é um projeto para incentivar os jovens a gostarem tanto de poesia quanto eu gosto.

Marina é uma romântica confessa.

— Sou uma menina romântica, sim. Mas muito prática para algumas coisas, né, Rafa? — ela pergunta para o maquiador Rafael Senna, que depois de tantos trabalhos acabou virando amigo.

Ele corrobora:

— Marina dá workshop de relacionamento para os amigos. Mas ela é romântica, sim. Posso falar? — pede permissão, e continua ao notar que a atriz consentiu, balançando a cabeça. — Marina sonha em construir uma família, acredita no casamento, nessa fórmula da felicidade.

— E olha que eu já passei por cada provação... — ri Marina. — Mas isso que o Rafa está falando é verdade.

elo que tudo indica, o sonho do casamento dever acontecer em 2017. A atriz ficou noiva do triatleta e piloto de stock car Xandinho Negrão em julho passado, durante uma viagem à Tailândia. Numa praia paradisíaca, ele armou um cenário especial, iluminado por velas, e com o pedido escrito na areia, em inglês.

— Fico feliz que tenha encontrado uma pessoa que tenha os mesmos princípios que eu, a gente pensa parecido, eu adoro a família dele, ele se dá super bem com a minha. Porque eu sou canceriana, né, sou apegada à família — diz ela.

A festa promete dar o que falar.

— O casamento será simples. Eu gosto muito da natureza, do sol. E acho que o casamento vai refletir a energia dos noivos. Espero que seja uma vez na vida, então quero curtir muito. Mentira! Dá para casar várias vezes com a mesma pessoa — anima-se a atriz.

A frase “não falo sobre a vida pessoal” não faz parte de seu repertório:

— Entendo quem não quer falar nada, mas ao mesmo tempo acho que não tem nada demais contar que vou casar. Todo mundo namora, às vezes termina, tenta de novo. Por que esconder? Não vejo motivo. Acho que tem muita gente que torce por mim, que me viu pequenininha... É claro que existem coisas que são só minhas. É aquilo: eu não sou só o que sai na imprensa, eu sou mais do que isso, mas eu sou uma parte disso.

No segundo semestre de 2017, Marina estará na próxima novela das 21h de Aguinaldo Silva, autor que a lançou como protagonista em “Império” (2014). A atriz será Clara, uma mocinha com poderes especiais que fará par romântico com Chay Suede. Mais uma vez, sua arqui-inimiga será uma vilã interpretada por Lília Cabral.

— Marina é, além de muito bonita, muito talentosa. Desde criança, quando estreou TV, dava para ver o seu brilho — elogia Aguinaldo. — Sem que ela pedisse, em dois momentos eu a defendi nas redes sociais. O primeiro foi quando, aos 17 anos, ela declarou que era virgem, e começaram a achar que isso era doença. O outro foi quando o meu querido Walcyr Carrasco cismou em raspar a cabeça dela.

Este segundo caso aconteceu durante a novela “Amor à vida” (2013), quando Marina era Nicole, mocinha com uma doença terminal. Foi o maior tititi. Por causa da recusa de Marina de raspar os fios ruivos, o autor precisou mudar os rumos da trama e Nicole acabou morrendo.

— Foi um trauma. Eu estava saindo do escritório do Manoel Martins (então diretor de Entretenimento da TV Globo) quando vi aquele passarinho me esperando, querendo saber minha opinião — diz Aguinaldo, recordando o encontro com Marina. — Ela estava aflitíssima, começou a chorar. Foi um momento crítico, uma atitude dessa pode queimar a pessoa. Mas pensei: “Não vou deixar que façam maldade com essa menina.” Prometi que na minha próxima novela ela seria uma das personagens principais. Não podia ficar na geladeira, tinha que deslanchar.

E ela deslanchou como a sweet child Maria Isis, a amante do comendador José Alfredo (Alexandre Nero).

— O casal deu certo na primeira cena, em que ela aparecia lavando os pés dele de forma muito sensual. A partir daí, tive certeza de que Marina seria minha queridinha — lembra Aguinaldo.

Depois de “Império”, Marina emendou trabalhos de destaque na TV: a série “Amorteamo”, a novela “Totalmente demais” e a minissérie “Justiça”. E ganhou maturidade.

— Apesar de ser sete anos mais nova do que eu, Marina tem muita experiência e sempre me dá bons conselhos — conta a atriz e amiga Luma Costa, que ano passado comemorou o aniversário junto com Marina, numa festa de arromba com direito a show de Anitta, e ano que vem será uma de suas madrinhas de casamento. — Nós nos conhecemos em 2004, durante a gravação de “Começar de novo”, primeira novela dela e a minha segunda.

Volta e meia, Marina gosta de fazer uma sessão nostalgia revendo DVDs de “Começar de novo”, “Belíssima” (2005), “Sete pecados” (2007)...

— Gosto de me rever (risos). É muito diferente o trabalho quando você é criança, tem aquela coisa da espontaneidade. Quando você vai crescendo, a cobrança é maior. Podia dar certo, ou não. Até a minha família tinha receio, porque essa transição é complicada — analisa Marina. — Me dedico muito a cada oportunidade que tenho. Gosto de ter orgulho do que fiz. Quero poder ver aquela imagem da novela daqui a dez anos e poder falar: “Estava legal.”

Teoricamente, Marina está de férias. Depois do réveillon, que vai passar com o noivo e amigos em Fernando de Noronha, pretende dar um gás nas aulas de boxe (“Amo lutar”), completar um curso de arte (“Estou fazendo em São Paulo, com uma amiga”) e botar as séries em dia (“Sou viciada em ‘Law & order’, ‘CSI’ e acabei de ver ‘Narcos’).

— Sou muito inquieta, não consigo ficar parada — diz ela, enquanto come dois brigadeiros de limão no copinho, já enrolada de volta no roupão rosa-chá, após fotografar por quatro horas. — Podemos terminar a entrevista por WhatsApp, porque a minha costureira já está me esperando em casa há mais de uma hora para fazer ajustes num vestido para um evento que tenho amanhã. Não posso ir sem roupa!

