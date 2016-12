YURI FERNANDES

DO EGO

Logo após a notícia da morte de George Michael aos 53 anos - em razão de uma insufiência cardíaca - vários atos de bondade feitos pelo cantor e que nunca haviam sido revelados estão sendo divulgados pela imprensa e levando os fãs às lágrimas.

De acordo com o jornal britânico "The Mirror", as pessoas estão revelando para a imprensa e nas redes sociais as histórias que George tinha pedido para manter em segredo. Confira algumas:

1 - Doação anônima para mulher



Richard Osman, que já foi produtor executivo do programa de TV "Deal or No Deal", contou que George fez uma ligação para ele com o intuito de doar o equivalente a cerca de R$ 60 mil para uma mulher que apareceu no programa. Ela precisava do dinheiro para realizar uma fertilização in vitro.

"Uma mulher do 'Deal Or No Deal' nos disse que precisava de R$ 60 mil para o tratamento. George Michael, secretamente, telefonou no dia seguinte e doou o dinheiro", contou Osman em seu perfil do Twitter.

2 - Doação para garçonete

Com a história contada por Richard, outra veio à tona. Uma internauta respondeu o post e disse que Michael doou um cheque de cerca de R$ 100 mil para uma garçonete que estava chorando por causa das dívidas.

3 - Trabalho em abrigo

Também surgiu a história que George Michael trabalhou, anonimamente, como voluntário em um abrigo para sem-tetos. Ele teria pedido aos outros voluntários para mantê-lo em segredo.

4 - Doação de milhões para carentes

Dame Esther Rantzen, fundadora e presidente da "Childline" - instituição de caridade de Londres -, disse para a press Association: "Por anos ele vinha sendo filantropo mais generoso, dando dinheiro para a Childline. Mas ele estava determinado a não fazer a sua generosidade pública para que ninguém fora da caridade soubesse o quanto ele deu às crianças mais vulneráveis ​​da nação."

"Ao longo dos anos ele nos deu milhões e estávamos planejando no próximo ano, como parte de nossas comemorações do 30º aniversário, um grande concerto em homenagem a ele", finalizou Dame.

5 - Show para enfermeiros

Em 2006, George teria realizado um concerto especial e gratuito para enfermeiros do SNS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido). Ele anunciou que estaria promovendo o evento como forma de agradecimento especial aos enfermeiros que cuidaram de sua falecida mãe.

6 - Doação de rendimentos de músicas

George Michael teria doado todos os royalties da música "Jesus To a Child", de 1996, Jesus para a caridade. Ele também doou os rendimentos de "Last Christmas/Everything She Wants" para o combate à fome na Etiópia. E os lucros de "Don't Let the Sun Go Down On Me" para um hospício.

7- Piano de John Lennon

No ano 2000, George Michael teria comprado o piano de John Lennon - em que ele compôs "Imagine" - por R$ 5,8 milhões de um colecionador privado, prometendo mantê-lo no Reino Unido. Em seguida, ele doou o instrumento para o museu "Beatles Story" em Liverpool, para que ele pudesse ser mantido na cidade natal de Lennon para sempre.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/atos-de-bondade-secretos-de-george-michael-vem-tona-apos-morte.html