Amanda Djehdian está aproveitando suas férias na Tailândia. Na madrugada desta segunda-feira, 26, a ex-BBB impressionou com sua cintura fininha em foto publicada no Instagram.

Na imagem, ela aparece curtindo uma praia com cenário paradisíaco. "Que lugar lindo", disse ela na legenda. Já logo de manhã, Amanda compartilhou mais um clique da viagem. "O resto é mar...", escreveu ela.



Com 57kg muito bem distribuídos em seus 1,62m, a vice-campeã do "BBB 15" mostrou suas novas formas para o EGO e afirmou "Fico feliz com tudo o que está acontecendo.

Realmente estou me sentindo muito bem, plena, me amando. Estou na minha melhor fase, nunca me senti tão realizada e poderosa".

Reprodução/Instagram Amanda

