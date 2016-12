DO UOL



Seis meses depois de anunciar sua separação , Rachel Sheherazade tem um novo amor. A jornalista publicou nas suas redes sociais nesta segunda-feira (26) que está namorando Matheus Faria Carneiro, um tabelião de Angra dos Reis (RJ).



O novo casal já dava sinais de romance na internet, pois trocavam mensagens públicas tanto no Twitter quanto no Facebook. Nenhum dos dois, porém, falou publicamente sobre o assunto.



Em sua página no Facebook, Rachel recebeu os parabéns de seus fãs, mas rebateu dois seguidores que a criticaram. Para um que disse que Matheus "se perdeu na vida", a jornalista disparou: "Que tal cuidar da sua vida? Do meu coração cuido eu".



Separação



Em junho, Rachel anunciou o fim de seu casamento de 12 anos com Rodrigo Porto.



Na publicação, a jornalista disse que Rodrigo é uma pessoa "muito especial" e deu a ela seus dois filhos, o que considera "mais sagrado e importante na vida". Ela também revelou que estava separada havia mais de um ano.

