A cantora Jennifer Lopez está namorando o rapper canadense Drake. A informação foi divulgada por fontes do jornal The Sun próximas à cantora. Segundo a publicação, os 17 anos de diferenção de Drake (30) e Jennifer Lopez (47) nunca foram vistos como um possível problema para os dois.

“Eles tentaram manter em segredo, fingindo que a proximidade era apenas por conta de um trabalho, mas todos próximos a eles já sabem da verdade”, afirmou o contato do jornal. Há alguns dias os dois haviam sido vistos acompanhados em um restaurante de Los Angeles.



Recentemente, enquanto Lopez terminou seu namoro de quatro anos com o dançarino Caspar Smart, Drake encerrou em outubro seu relacionamento com várias idas e vindas com a também cantora Rihanna.

“Ela está gostando bastante e a idade nunca foi um problema para eles, os dois estão felizes e é o que importa”, disse a fonte. Há duas semanas Lopez divulgou uma foto no Instagram mostrando Drake em uma visita no camarim de seu show.



No entanto, de acordo com o The Sun, quem não estaria satisfeita com o relacionamento é Rihanna. “Há poucos meses eles estavam bem sérios e a Jen é uma de suas melhores amigas da indústria, então ela ficou muito surpresa”, afirmou a fonte.

