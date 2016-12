Natália, atualmemte grávida, e na época do programa, em 2005

Natália Prada, uma das gatas do "BBB 5", está grávida do primeiro filho. A cearense, de 34 anos, exibiu a barriguinha de 4 meses pela primeira vez numa rede social nesta segunda-feira.

Ex-modelo e atual pastora evangélica, ela chamou a atenção durante no reality show, em 2005, ao travar uma briga feia com o campeão Jean Wyllys e também por rivalizar com Grazi Massafera.

Natália chegou a ganhar o título de a Iracema de Fortaleza e posou nua na "Playboy" assim que foi eliminada, na metade do programa. A ex-BBB não informou o sexo do bebê que está esperando.

Atualmente morando em Santos, no litoral paulista, Natália é casada há quatro anos com o músico Lawrence Prada. Ela é membro da comunidade Bola de Neve, tem uma banda evangélica e vive fazendo pregações pelo país.

Após a passagem pelo reality show, Natália Nara (nome de solteira) fez algumas participações como atriz em "Malhação", fez faculdade de jornalismo e apresentou um telejornal da sua cidade. Em entrevista ao EXTRA em 2013, dona Neide, mãe da ex-BBB, revelou que a filha abandonou o sonho que tinha em ser atriz e que tem vergonha de ter posado nua.

“Ela não quer mais saber de ‘BBB’, mas o que ela mais lamenta é o fato de ter posado nua. Ela chora só de lembrar. Esse programa só fez mal a ela e atrapalhou os estudos”, contou, na época.

Reprodução Arrependimento: Natália Nara em foto da "Playboy" Foto

