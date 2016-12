A atriz Carrie Fisher com o cãozinho Gary

A atriz Carrie Fisher está sendo mantida viva com ajuda de aparelhos, afirma o jornal britânico The Sun. Uma fonte próxima à artista da série 'Star Wars' revelou à publicação que o quadro de Fisher está estável em seguida ao ataque cardíaco sofrido por ela na tarde da última sexta-feira. De acordo com o jornal, o cãozinho da atriz, Gary, é mantido ao seu lado o tempo inteiro.

Segundo o jornal, quem também está constantemente ao lado da intérprete da Princesa Leia em seu quarto é a filha de Fisher, a também atriz Billie Lourd.

Na noite de ontem a mãe de Fisher, a atriz veterana Debbie Reynolds, utilizou o Twitter para atualizar seus fãs sobre o estado de saúde da filha: “A Carrie está estável. Caso ocorra alguma mudança vamos avisar. Agradeço a todos os fãs e amigos pelo carinho e pelas orações”.

