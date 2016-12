DO DIÁRIO DE SP



Foi tudo muito inesperado. O professor Antonio Mario estava em meio a uma aula numa escola estadual de Diadema, na Grande São Paulo, quando um aluno do 6 ano chegou atrasado e insistiu em entrar na classe. Impedido, ele se revoltou e jogou um jarro de argila sobre a cabeça do mestre.

Esse tipo de ocorrência vem crescendo nas escolas paulistas, segundo dados da Secretaria Estadual da Educação obtidos pelo DIÁRIO via Lei de Acesso à Informação.

No ano passado inteiro foram 188 relatos inseridos no ROE (Registro de Ocorrências Escolares), instrumento criado pelo governo do estado para acompanhar esses casos. Já no primeiro semestre de 2016 foram 131 agressões, o que equivale a 70% de toda a violência contra professores verificada ao longo do ano inteiro de 2015.

No episódio envolvendo o professor Antonio Mario, a “rebeldia” do aluno foi resolvida com a sua transferência para outra escola da rede.

“Embora eu tenha me machucado e sido levado a um hospital com uma lesão na cabeça, nada aconteceu ao aluno, além da transferência”, disse o professor. “Mas não o culpo por isso. Esse aluno é apenas fruto de um meio violento.”

Antonio Mario disse que, no dia da agressão, a aula estava no meio quando esse aluno, de 11 anos, tentou entrar. “Ele contou uma história enrolada, disse que estava ajudando uma professora, por isso tinha se atrasado”, contou. “Eu pedi que ele esperasse um pouco do lado de fora que logo falaria com ele. Mas o aluno se revoltou e começou a me xingar.”

Diante da situação, o professor comunicou a diretoria e a mãe do aluno foi chamada à escola. “Quando ela chegou, fomos conversar os três (aluno, professor e a mãe) numa sala”, lembrou. “Quando contei para a mãe o que tinha acontecido o menino pegou uma jarra de argila que estava na mesa e atirou com força na minha cabeça. Fiquei tonto e não vi mais nada.”

O professor lembra que logo que voltou à consciência a mãe pediu desculpas e disse que o filho estava em tratamento psicológico em função da separação dos pais. “Ela me disse que o filho associava toda figura masculina à imagem ruim que tinha do pai”, disse.

Antonio Mario fez um boletim de ocorrência e o caso acabou sem consequências.

Docente é ameaçado de morte por jovem em liberdade assistida

O Jardim Pery é um violento bairro da Zona Norte de São Paulo. Ali está instalada a Escola Estadual Professora Rita Bicudo Pereira, onde o professor Jorge Mousse dava aulas de filosofia e um dia foi ameaçado de morte por um aluno de 16 anos, que estava em regime de liberdade assistida, depois de ter passado uma temporada na Fundação Casa.

“Esse aluno era líder da classe, tinha poder sobre os demais alunos e organizava verdadeiros motins dentro da sala de aula”, contou Jorge. “Um dia, depois de ser advertido por mim, simplesmente mandou que eu fechasse a boca, senão daria um teco em mim. Teco, na linguagem deles, significa tiro.”

O professor Jorge disse que depois do ocorrido fez um balanço de sua vida e pensou em abandonar a profissão. “Só não caí fora naquele momento porque tenho compromissos e é difícil arranjar outro emprego”, afirmou. “Acabei saindo daquela escola e nunca mais vi o garoto, que também sumiu do colégio e não voltou.”

Hoje coordenador de outra unidade da rede estadual de educação, Jorge disse que a violência está enraizada entre os alunos. “A escola reflete a violência da sociedade como um todo, que não para de crescer”, afirmou.

O professor disse que nas escolas da periferia é comum os alunos consumirem drogas na porta dos colégios e até dentro de suas dependências.

“Fiscalizamos e fazemos de tudo para impedir, mas é uma ação de formiguinha”, disse o professor. “É um trabalho desgastante do nosso dia a dia.”

Cerca de 334 professores se exoneram a cada mês em SP

Ao mesmo tempo em que aumentam os casos de agressão a professores no estado, crescem os pedidos de exoneração dos profissionais de educação.

De acordo com dados obtidos pelo portal “Fiquem Sabendo”, a rede estadual paulista registrou a exoneração de 1,6 mil professores nos cinco primeiros meses deste ano, período analisado. Isso equivale a dizer que 334 docentes, em média, pediram seus desligamentos a cada mês, uma alta de 9% na comparação com as exonerações mensais de 2015.

Segundo a Secretaria Estadual da Educação, não há relação entre os pedidos de exoneração e os casos de agressão a professores. “Foram 1,6 mil pedidos de exonerações e 131 registros de agressão”, disse a assessoria.

Já a presidente da Apeoesp (sindicato dos professores), Maria Izabel Azevedo Noronha, disse que com os casos de agressão a professores as escolas passaram a ganhar as páginas policiais. “É um problema que não está mais restrito a capital e atinge o estado como um todo”, afirmou.

De acordo com a presidente da Apeoesp, as agressões a docentes levaram a entidade a criar o Observatório de Violência, que registra as ocorrências violentas num banco de dados. A maior parte dos relatos, cerca de 96% dos registros, refere-se a agressão verbal. “Hoje xinga-se o professor por qualquer coisa”, disse Maria Izabel. “Isso causa grande estresse nos docentes.”

RESPOSTA DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO

Professor mediador

A Secretaria da Educação de São Paulo disse que o sistema de registros de ocorrências escolares foi criado para identificar situações de vulnerabilidade e não tem valor estatístico sobre violência. “Os 131 casos registrados no primeiro semestre de 2016 corresponderiam a 0,06% dos 207 mil docentes da rede estadual”, afirmou. “Dentro desse número estão contemplados registros de falta de disciplina, tais como: falar demasiadamente em horário de aula, pedir muitas vezes para sair, insistir na mudança da nota, entre outras ações que quando exageram são registradas, além de agressões verbais e físicas. Os casos mais graves são registrados pela Polícia Civil.” A secretaria disse ainda que tem professores para mediar conflitos.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94715/numero-de-agressoes-contra-professores-cresce