O músico Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam

A magia do Natal sensibilizou o cantor Eddie Vedder e ele presenteou uma família norte-americana com a quantia de U$ 10 mil.

Em entrevista ao “The Washington Post”, o vocalista do Pearl Jam disse que ficou tocado com a história de Tyshika Britten, publicada em um artigo no jornal.

Moradora de Maryland, Britten postou um anúncio na internet pedindo U$ 6 mil para quitar a dívida com seu locador e não ser despejada. Além disso, ela queria comprar presentes de Natal para seus seis filhos.

“Fiquei muito comovido com essa mãe e pelo que ela fez pelos filhos. Eu achei que essas crianças deveriam estar orgulhosas de terem sido criadas por ela”, disse o músico.

Vedder lembrou que o apelo de Britten lembrou sua própria infância. “Houve anos em que ganhei brinquedos do Papai Noel, mas eles eram usados e vieram de brechós de garagem. Eles nem sempre funcionavam”.

Após a doação do líder do Peal Jam, a família de Britten ganhou presentes de outros doadores. Além disso uma campanha na internet foi criada em um site de arrecadação coletiva. Até o momento, eles já conseguiram U$ 18 mil.

