Ricky Harris, que ficou conhecido por interpretar Malvo de “Todo mundo odeia o Chris”, morreu nesta segunda-feira, 26, aos 54 anos. A morte do ator - que teria sofrido um infarto - foi confirmada por Tyler James Williams, que interpretou Chris na série.

"2016 tem sido um ano duro e, com certeza, ele deu outro golpe. Este homem foi um dos homens mais engraçados que eu já trabalhei e um dos poucos a entrar em um show e respeitar um elenco cheio de crianças talentosas. Subestimado é um eufemismo. Descanse em paz, Ricky Harris”, disse Tyler no Instagram.

Snoop Dogg também usou a rede social para lamentar a morte do amigo. O rapper postou um vídeo emocionado em que se despede do amigo e que começa com a frase: "Eu perdi um amigo muito querido hoje, Ricky Harris". No post, Dogg pede orações à família do ator e deseja que ele descanse em paz.

Ricky Harris também atuou em séries como "CSI: NY", “CSI: Miami” e “O povo contra OJ Simpson”, além de filmes como “Fogo contra fogo” e “Dope: um deslize perigoso”.

