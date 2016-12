Marcio Kieling, aos 38 anos: "Queria um personagem que me descaracterizasse: um presidiário com brinco, cabelo raspado"

BRUNO ASTUTO

DA ÉPOCA

Marcio Kieling, o marchand até então misterioso de Sol nascente, teve seu segredo revelado há alguns capítulos: é gay. Para o ator, de 38 anos, imortalizado na pele de Zezé Di Camargo no sucesso Dois filhos de Francisco, não poderia ser melhor seu retorno à TV Globo, de onde ficou longe por alguns anos.

"Não vai ter cena de beijo, por causa do horário. As mulheres ficaram um pouco decepcionadas, mas a legião LGBT está amando, vejo pelas redes sociais", vibra ele, que chegou a fazer teste para a novela.

"Sinto que o meu personagem, o Bernardo, me caiu feito uma luva. Eu sofro com o rótulo de galã. E este daqui é um galã gay, charmoso, bem vestido, então acho que melhorei um pouco nesse sentido. É bom para mim", diverte-se ele, que no filme O último virgem, em cartaz, vive um delegado.

"Mas o que eu queria mesmo era um personagem que me descaracterizasse: um presidiário com brinco, cabelo raspado. Não tenho vaidade, quero qualquer coisa fora do bonitão", afirma ele, até hoje é associado ao Perereca, papel que viveu em Malhação, há 17 anos. "Tem personagem que ninguém lembra. A gente quer sempre deixar uma marca. Não me incomodo", diz.

