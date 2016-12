GABRIEL CASTELO BRANCO

DO EGO

Glória Pires, de 53 anos, aparece exibindo sua boa forma em foto com as filhas. A atriz posou de biquíni com Cleo Pires e Antonia Morais e mostrou que a genética da família é mesmo muito boa. Glória combinou um modelo tomara que caia com um chapéu charmoso.

Antonia posou usando um biquíni listrado e caprichou no penteado. Já Cleo – que foi quem postou a foto na rede social Instagram na madrugada desta terça-feira, 27 - exibiu suas várias tatuagens. "Parecem três irmãs! Nossa, Glória Pires, o tempo não passa pra você", disse uma seguidora.



Cleo Pires está passando as festas de fim de ano com a família em Miami, nos EUA. No último domingo, 25, ela publicou um vídeo e arrancou gargalhadas de seus seguidores.

Feitas no estilo "Mannequin Challenge", as imagens mostram a atriz curtindo muito um dia de piscina na companhia da mãe, Gloria Pires; do padrasto, Orlando Morais; dos irmãos, Antonia, Ana e Bento; e do cunhado, Wagner Santisteban.

Fonte: http://ego.globo.com/biquini/noticia/2016/12/cleo-pires-antonia-morais-e-gloria-pires-posam-de-biquini.html