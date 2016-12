Naldo Benny no Programa do Porchat

Naldo Benny foi um dos entrevistados do Programa do Porchat da madrugada desta segunda para terça-feira (27).

Na atração, o cantor falou sobre carreira e situações curiosas, como sua relação de interação com Chris Brown pela internet.



“Conquistei tudo com muito trabalho, com muito suor”, disse o cantor, que começou carreira com o irmão Lula, assassinado em 2008.

Naldo ainda afirmou que “apanhou” muito por inserir banda, balé e outros elementos no funk. O cantor agradeceu, entretanto, por ter aberto caminho para outros artistas, como Ludmilla e Anitta.



Durante a entrevista, Naldo também contou que não entrou para a criminalidade por respeito à mãe e outros motivos. O cantor ainda afirmou: “Perdi 95% dos meus amigos de infância para o crime”.

