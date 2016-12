RAFAEL REIS

Cristiano Ronaldo não desgruda de Cristianinho. Pode ser nas redes sociais, nos camarotes do Santiago Bernabéu ou nas premiações de melhor jogador do mundo: o astro português sempre está acompanhado de seu filho.

Mas se nenhuma das ex-namoradas conhecidas do atacante do Real Madrid (Gemma Atkinson, Nereida Gallardo, Irina Shayk e alguns outros affairs) ficou grávida dele, quem, afinal, é a mãe do garoto de seis anos?

Essa pergunta é o maior mistério da biografia da estrela portuguesa. Afinal, apenas algumas pessoas do círculo íntimo do jogador são capazes de respondê-la. O próprio Cristianinho não sabe a verdade sobre sua progenitora.

O nascimento do menino veio à tona de surpresa, em uma publicação na página de CR7 no Facebook, logo após a eliminação portuguesa na Copa do Mundo-2010. No post, o atacante se limitou a dizer que teria guarda exclusiva do filho e que a mãe, em comum acordo com ele, preferia ter sua identidade preservada.

O mistério em torno da origem de Cristianinho provocou uma onda de especulações e rumores em redes sociais e na imprensa do mundo todo.

Uma das teorias que atraiu mais adeptos foi a de que Cristiano Ronaldo teria contratado uma barriga de aluguel com traços físicos semelhantes aos seus para ter um filho à sua imagem e semelhança (de fato, o garoto é a cara do pai).

Ainda em 2010, Nereida Gallardo, uma das ex do português, concedeu entrevista a um canal espanhol afirmando que a mãe de Cristianinho é uma inglesa com quem o astro do Real Madrid teve um caso de uma noite só.

De acordo com a modelo, essa inglesa a teria procurado alguns meses antes do anúncio no nascimento do garoto para pedir o contato do jogador, alegando estar grávida dele.

Já o jornal britânico “Daily Mirror” publicou que a mãe do filho de Cristiano Ronaldo é uma garçonete que morava nos EUA (país onde o menino nasceu) e teve um relacionamento rápido com o atacante.

Segundo a publicação, o português pagou 12 milhões de euros (R$ 41 milhões) para que ela abrisse mão do filho definitivamente e jamais revelasse sua identidade.

CR7 e sua família raramente tratam do tema. Uma rara exceção aconteceu no ano passado, quando Elma Aveiro, irmã do craque, falou ao canal português de TV SIC que Cristianinho já perguntou algumas vezes sobre sua mãe, mas não obteve a resposta desejada.

“A mãe não está presente, e o pai um dia vai explicar o porquê”, disse Elma, na ocasião.

Fonte: http://blogdorafaelreis.blogosfera.uol.com.br/2016/12/27/afinal-quem-e-a-mae-do-filho-de-cristiano-ronaldo/