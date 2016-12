Dona de um corpo escultural, a apresentadora Sabrina Sato costuma causar furor com seus posts de biquíni no Instagram.

Fotos na praia, na piscina e da primeira campanha de sua marca de beachwear (com direção de arte e styling de Luis Fiod) costumam mobilizar seus seguidores no Instagram. Ao ELA Digital, Sabrina falou que sempre praticou algum tipo de exercício — e isso vem desde a infância.

— Fiz dança, ginástica artística, lutas... — enumera a apresentadora. — Mas o melhor para o bumbum (sempre comentado) é subir escadas e não esquecer da alimentação. Tudo tem que ser balanceado.

Em alta nas campanhas de moda, Sabrina Sato repetirá a parceria com a Mercatto no próximo inverno. Os cliques foram feitos recentemente no Rio de Janeiro. Sabrina gosta dessa agitação: foto num dia; gravação no outro. E ainda tem tempo para o namorado, o ator Duda Nagle.

— Para amar e namorar sempre sobra tempo. O Duda entende o meu trabalho e adora me ajudar, cuidar de mim. E eu dele. Nos fins de semana, procuro estar livre. Ah, gente, fazemos amor todo dia — diverte-se Sabrina, rasgado elogios ao namorado na sequência. — O Duda não faz tipo, é muito autêntico, de verdade.

Você até esquece que ele é ator, não tem vaidade estética ou com roupa. Ele, aliás, não entende o fato de eu gostar de moda. Ele é taurino, eu sou aquariana. Somos opostos que se completam.

