Bella Falconi publicou um clique lindíssimo nesta terça-feira (27), exibindo seu corpo escultural no Instagram para todos seus fãs e seguidores.

A musa fitness também publicou uma mensagem desejando um ótimo 2017 para todos eles.



"Que 2017 seja leve e que leve tudo que já não me serve mais. Que leve pessoas, objetos, pensamentos, energias inversas e tudo que aquilo que não me deixa caminhar. Que 2017 seja leve, que tudo leve e tudo traga, de acordo com os desejos e segredos do meu coração que só Deus consegue ver. Em 2017 minha alma entrará de dieta. Amém."

