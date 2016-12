As autoridades russas abriram uma investigação sobre um vídeo difundido na internet que mostra um urso sendo atropelado várias vezes por dois caminhões na tundra siberiana, anunciou a polícia nesta terça-feira (27).

As imagens, registradas por um passageiro, mostram os dois caminhões perseguindo o urso, que se desloca com dificuldade na neve. Os veículos são similares aos utilizados pelas empresas mineiras ou petroleiras para circular em condições extremas.

Após atropelarem o urso várias vezes, os homens exclamam "continua vivo", e descem do caminhão para bater no animal, preso embaixo do veículo, com uma barra de metal.