Fadi Fawaz, o namorado de George Michael que foi o responsável por achar o cantor sem vida no último domingo, usou seu perfil no Twitter para prestar uma homenagem ao cantor. "É Natal e nunca vou me esquecer de ter encontrado na manhã meu parceiro morto em paz na cama. Nunca vou parar de sentir sua falta", escreveu ele.

Em entrevista para o jornal britânico 'The Telegraph', Fadi, que é um cabeleleiro de celebridades, contou um pouco sobre como foi encontrar o companheiro morto na cama e de como o cantor esperava para celebrar o Natal. Eles estavam juntos desde 2011.

"Nós deveríamos ir para o almoço de Natal, eu fui lá para acordá-lo e ele já tinha ido embora, estava deitado na cama. Nós não sabemos o que aconteceu ainda. Tudo tinha sido muito complicado recentemente, mas George [Michael] estava ansioso para o Natal, e eu também. Agora tudo está arruinado, quero que as pessoas recordem dele como ele era - ele era uma pessoa boa".

George Michael faleceu em sua casa, na cidade de Goring, no sudeste da Inglaterra, aos 53 anos devido a uma insuficiência cardíaca. Um dos últimos registros do cantor foi em julho de 2015, quando apareceu com o namorado depois de ter alta após internação em uma clínica de reabilitação.

