Aficionados por ufologia de um canal no Youtube conseguiram avistar uma colher em imagens da superfície de Marte divulgadas pela Agência Espacial Norte Americana (Nasa). O registro foi feito pelo robô sonda Curiosity. Esta é a segunda aparição do "utensílio doméstico" no planeta vermelho.

O canal do Youtube 'OVNI Hunter' supôs que este poderia ser "um vestígio de uma civilização perdida". Os responsáveis pelo canal acrescentam que por se tratar de uma segunda aparição da colher, isso poderia ser "um sinal de vida inteligente."

De acordo com o Metro, a explicação da NASA, dada quando aconteceu a primeira aparição do suposto "utensílio", de que a formação é muito familiar e que provavelmente se trata de um ventifacto, ou uma rocha moldada pelos ventos do planeta, continua sendo a única nota oficial sobre o caso.

Fonte http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2016-12-27/suposta-colher-e-vista-pela-segunda-vez-em-marte.html