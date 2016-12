DO UOL



A atriz Carrie Fisher, a princesa Leia de "Star Wars", morreu nesta terça-feira (27) aos 60 anos. A informação foi confirmada por um porta-voz da família à revista "People".

"É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe Carrie Fisher morreu às 8h55 desta manhã", disse Simon Halls à publicação. "Ela era amada pelo mundo e fará profunda falta. Toda nossa família agradece pleos pensamentos e preces".

Na última sexta-feira, Fisher sofreu um ataque cardíaco durante um voo que ia de Londres para Los Angeles. Ela foi socorrida por um técnico em emergência durante o voo e chegou a ser levada ao UCLA Medical Center após o pouso da aeronave.

Filha do cantor Eddie Fisher e da atriz Debbie Reynolds, Carrie deixa uma filha, Bille Catherine, fruto de seu relacionamento com o empresário Bryan Lourd. Ela também foi casada com o cantor Paul Simon.

Em "Memórias da Princesa: os Diários de Carrie Fisher", sua biografia recém-lançada, a atriz revelou que teve um caso de três meses com o ator Harrison Ford, seu colega de set, durante as filmagens do primeiro longa da trilogia clássica de “Star Wars”.

Reprodução Carrie Fisher e Harrison Ford em cena de "Star Wars: O Despertar da Força" (2015)

De símbolo sexual a General Organa

Escalada para o papel de princesa Leia quando tinha 19 anos, Fisher só entrou para a saga de George Lucas depois de aceitar a condição de emagrecer 5kg, algo que ela classificou em sua biografia como “desanimador”.

Assim como outros atores do filme, a atriz recebeu o piso da categoria, cerca de 500 libras por semana, para atuar no primeiro episódio da franquia. Ela também contou que odiava fazer o penteado da personagem e que ficou surpresa por se tornar um símbolo sexual da época, pois a atriz se considerava feia.

"O que eu via no espelho não era aparentemente o que os garotos viam. Quando homens, desde cinquentões até jovens demais para o conforto da idade permitida pela lei, quando homens me abordam para dizer que eu fui o primeiro amor deles, digamos que eu tenha sentimentos confusos", diz Fisher no livro.

Trinta e dois anos após o lançamento de "Star Wars: O Retorno do Jedi", Fisher reviveu seu papel icônico de Leia na continuação da saga. Em "Star Wars: O Despertar da Força" (2015), Fisher interpretou a General Organa. "Foi como se estivéssemos num acampamento. Harrison e eu ficamos um pouco derretidos no set", disse a atriz na época do lançamento.

