ELIANE SANTOS

DO EGO

Sabe o termo tirar onda? As definições dele foram atualizadas nesta terça-feira, 27, com a foto abaixo, de Felipe Roque e Aline Riscado na Praia.

O casal foi curtir o calor de 40 graus na praia e aproveitou para tirar onda e matar meia dúzia de mortais de inveja com sua beleza e tanquinhos impecáveis.

Para quem não estava no local e não viu, Aline fez questão de dar uma "provinha" da situação com uma foto postada em seu perfil do Instagram, e que a gente reproduz aqui.

Arrasaram ou não arrasaram no direito de ser lindos?

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/aline-riscado-e-felipe-roque-exibem-tanquinhos-perfeitos-em-dia-de-praia.html