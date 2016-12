DE O TEMPO



Neymar e Bruna Marquezine foram flagrados nesta segunda em um passeio de moto aquática em Mangaratiba, no litoral fluminense. Os dois foram fotografados por moradores próximo ao pier do Condomínio Portobello, onde o jogador comprou recentemente uma mansão.

O craque do Barcelona, que neste ano trocou as “baladas” por um fim de ano mais tranquilo, está em sua nova casa desde a quarta-feira da semana passada. Ele só se reapresentará ao clube catalão no dia 2 de janeiro.

Avaliada em R$ 28 milhões, a mansão em Mangaratiba teria sido comprada em outubro deste ano. Segundo o blog Gente Boa, de “O Globo”, a casa, que conta com seis suítes, fica num terreno de 10 mil metros quadrados e tem heliponto, piscina com deck molhado, quadra de tênis, adega subterrânea climatizada e academia de ginástica com equipamentos de ponta.

A propriedade pertencia ao empresário Marcel Uchôa e fica perto da mansão do também jogador Emerson Sheik, atacante do flamengo.

