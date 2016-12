DO EXTRA



O goleiro Jackson Follmann é o único sobrevivente da tragédia com o voo da Chapecoense que ainda permanece no hospital. Nesta terça-feira, o arqueiro recebeu visitas especiais no Hospital da Unimed, em Chapecó (SC), e compartilhou uma imagem em sem perfil pelas redes sociais.

Como teve parte da perna direita amputada, o jogador gaúcho conversou com o capitão da seleção paraolímpica de vôlei, Renato, o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, e o presidente da Ordem dos Advogados o Brasil (OAB-SP), Dr. Marcos Costa.

“Hoje tive a honra de receber a visita do presidente da OAB de São Paulo, Dr. Marcos Costa, do capitão da seleção paraolímpica de vôlei, Renato, que usam próteses, e do vice-presidente do comitê Paralímpico brasileiro, Mizael Conrado. Uma experiência única que com certeza vai me ajudar em muito”, escreveu no Instagram.

Hoje tive a honra de receber a visita do presidente da OAB de São Paulo Dr Marcos Costa, do capitão da seleção paraolímpica de vôlei Renato que usam próteses,e do Misael presidente do comitê Paraolimpico brasileiro. Uma experiência única que com certeza vai me ajudar em muito. 🙏🙏🙏💪🏻💪🏻💪🏻 Uma foto publicada por Jakson Follmann 🙏🙏🙌☝️💪 (@jaksonfollmann) em Dez 27, 2016 às 6:08 PST

Em entrevista ao EXTRA, o médico Edson André Stakonski informou que a situação de Follmann sempre foi a mais delicada.

- Ele está em estado estável. Estamos observando sua evolução. Fizemos outro curativo ontem na perna dele. A questão é que uma infecção no osso é sempre complicada. A vascularização naquele local é ruim, então o tratamento exige um longo período - disse Stakonski.

O acidente com o avião da LaMia, que levava jornalistas e a delegação da Chapecoense para a partida contra o Atlético Nacional em Medellín, no dia 28 de novembro, matou 71 pessoas sendo 19 jogadores da Chape.

