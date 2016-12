DA REVISTA MONET



A atriz e modelo Nicola Peltz utilizou sua conta no Instagram para compartilhar uma série de fotos de biquíni tiradas durante suas férias de final de ano.

A artista de 21 anos foi aclamada por seus fãs e seguidores nas redes sociais pela sua forma física e por sua beleza. Em uma das imagens ela aparece de costas ao lado da também modelo Sofia Richie.

Estrela de produções como a série ‘Bates Motel’, ‘Transformers: A Era da Extinção’ (2014) e ‘O Último Mestre do Ar’ (2010), Peltz não identificou o local no qual está passando os últimos dias do ano com a amiga.

“Meu Deus, você é tããão linda!”, esclamou um dos seguidores da atriz. Outro foi ainda mais enfático: “Você é perfeita, sem nenhuma falha, deveria receber uma coroa por sua beleza”. Um terceiro ressaltou: “Linda! Não há nenhuma pessoa mais bonita que você”.

Instagram A atriz e modelo Nicola Peltz ao lado da amiga e também modelo Sofia Richie

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/12/musa-de-transformers-exibe-corpaco-durante-ferias-em-paraiso-tropical-e-faz-cliques-com-amiga-sofia-richie.html