YURI FERNANDES

DO EGO

Pelo jeito, o ano não está terminando bem para Rihanna. Segundo informações do tablóide britânico "The Mirror", em notícia publicada nesta terça-feira, 28, a cantora de Barbados de 28 anos deixou de seguir Jennifer Lopez no Instagram após rumores de que JLo estaria tendo um affair com Drake, que, por sinal, já foi apontado como namorado de Rihanna.

O ex-casal chegou a trocar beijos no palco em setembro deste ano.



Mas agora, a história é outra. Tanto Jennifer, de 46 anos, como Drake, de 30, já postaram fotos abraçadinhos em seus perfis do Instagram e causaram. Os fãs perceberam o 'unfollow' de Rihanna no final de semana e começaram a se questionar sobre o motivo. Drake já teria sido visto também em vários shows de Jeniffer em Las Vegas, nos EUA, e também em um restaurante ao lado da estrela.



E o possível novo casal já vem sendo shippado na web. Os nomes "Drake e JLo" já estão entre os assuntos mais comentados do mundo no Twitter.



Enquanto isso, uma fonte disse ao jornal "The Sun", na semana passada: "Jen e Drake tentaram manter o romance em segredo, sugerindo que eles estão apenas trabalhando juntos, mas a verdade é que eles estão juntos."



A fonte acrescentou que Rihanna não estava muito satisfeita com o suposto novo casal: "Pessoas no círculo de Rihanna estão dizendo que ela está muito descontente com a coisa toda. Há apenas alguns meses atrás, ela e Drake ainda estavam juntos. Jen é uma de suas amigas na indústria e isso a deixou ainda mais surpresa."



Drake e Rihanna romperam o romance em outubro, enquanto Jennifer terminou seu relacionamento com seu dançarino de 29 anos, Casper Smart, no início deste ano, depois de quatro anos juntos.

