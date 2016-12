CAMILA VALIATI

DO EGO

Mayra Cardi deixou a mulherada morrendo de inveja nesta terça-feira, 27. Dois dias depois do Natal, a ex-BBB exibiu o corpo em forma em clique só de biquíni em sua conta no Instagram. Na imagem, a barriga sarada da beldade roubou a cena.

"Natal passou e essa semana precisamos focar, comer direto para entrar o ano bem leve, de mente, peso e, principalmente, com promessas sendo executadas por nós mesmos", escreveu Mayra na legenda do clique.



Na última quarta-feira, 21, Mayra contou no Instagram que voltou a malhar. Na ocasião, ela posou com Guto Demeski, o profissional responsável por sua reabilitação após uma cirurgia na coluna.

"Bom dia produção. Esse é o fisioterapeuta responsável pela minha recuperação pós-cirurgia. Muito obrigada pela dedicação com meu caso, afinal, era para eu voltar a malhar em seis meses, mas com 40 dias eu já estava de volta. Reaprender a andar é uma mágica. Só sabe quem sente na pele. Muito obrigada", escreveu ela.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/mayra-cardi-exibe-barriga-sequinha-em-clique-so-de-biquini.html