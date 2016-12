Isis Valverde estará em "A Força do Querer", de Glória Perez

Isis Valverde será uma personagem sedutora em "A Força do Querer", novela de Glória Perez que substituirá "A Lei do Amor" na faixa das 21h da Globo. Ela viverá Ritinha, que terá um triângulo amoroso com os personagens de Fiuk e Marco Pigossi.

Moradora de Parazinho, vila fictícia no Pará, Ritinha é noiva de Zeca (Pigossi), um caminhoneiro rude que é apaixonado por ela. Mas a chegada de Ruy (Fiuk), herdeiro da empresa Garcia que vem a trabalho, mexe com a jovem e o seu relacionamento.

Ruy fica logo atraído por Ritinha, apesar de ser noivo de Cibele (Bruna Linzmeyer). E ela, por sua vez, adora a atenção que ganha do empresário, pois gosta de sentir o fascínio que exerce sobre os homens. Os dois entram em um jogo de sedução, e Zeca eventualmente descobre o envolvimento da noiva com o empresário.

Abalado com a traição, o mocinho se muda para Niterói, no Rio de Janeiro, para recomeçar sua vida e se libertar da paixão por Ritinha. Lá, ele conhecerá a policial Jeiza (Paolla Oliveira), que tentará ajudá-lo a esquecer a ex.

"A Força do Querer" tem estreia prevista para abril.

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/12/27/isis-valverde-vivera-triangulo-amoroso-com-fiuk-e-pigossi-em-novela-das-21h.htm