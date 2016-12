DA REVISTA MONET



A cantora Ariana Grande utilizou sua conta no Twitter para revelar ter sido vítima de assédio de um fã de seu namorado, o rapper Mac Miller. “Não sou um pedaço de carne”, afirmou a artista em um depoimento publicado na rede social.

Segundo Grande, ela e o namorado estavam deixando um restaurante quando foram abordados. “Ele estava muito empolgado e eu estava achando fofo até que ele falou: ‘A Ariana é muito sexy, consigo ver você pegando ela’”, relatou a cantora.

Grande afirmou ter se sentido enojada e objetificada. “Coisas como essas acontecem o tempo todo e apenas contribuem para o medo e sentimento de inadequação das mulheres. Não sou um pedaço de carne que pode utilizado para o prazer de alguém. Sou um ser humano adulto em um relacionamento com um homem que me trata com amor e respeito”, escreveu a artista.

“Machuca o meu coração que tantos jovens tenham a mesma postura em relação à objetificação das mulheres. Precisamos falar mais sobre esse tipo de coisa, são questões que machucam.

Precisamos compartilhar nossas histórias e nos expressar quando nos sentirmos desconfortáveis. Não somos objetos ou prêmios. Somos RAINHAS”, finalizou a cantora.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/12/ariana-grande-revela-ter-sofrido-assedio-de-fa-na-frente-do-seu-namorado-e-se-revolta-nao-sou-um-pedaco-de-carne.html