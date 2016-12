DO EGO



1, 2, 3... Quantos gominhos você consegue enxergar no tanquinho de Nicolas Prattes? O ator compartilhou um vídeo no Snapchat nesta quarta-feira, 28, em que exibe um shape de tirar o fôlego à beira da piscina, bem diferente do visual mais cheinho que o gato aparentou enquanto gravava cenas de "Malhação" na praia em julho.

