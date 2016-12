DO EGO



Tatá Werneck realmente virou adepta ao uso das plaquinhas para mandar recado aos paparazzi.

Após usar o artifício para anunciar que não estava namorando com Tiago Iorc antes de os dois entrarem em um cinema do Rio, a atriz resolveu repetir a dose, mas para anunciar um imprevisto.



Nesta quarta-feira, 28, Tatá perdeu um voo no aeroporto Santos Dumont, também no Rio, mas nem por isso perdeu o bom humor. Com um pedaço de papel, ela fez novamente uma plaquinha e anunciou ao paparazzo: "Perdi o voo! Fu*****!!!".



E não é de hoje que os famosos surpreendem os fotógrafos no momento do clique. Relembre outros registros divertidos.

William Oda / AgNews Tatá Werneck

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/tata-werneck-perde-o-voo-e-usa-placa-para-anunciar-problema-ao-paparazzi.html