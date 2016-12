DA REDE TV!



Policiais holandeses passaram por uma saia justa ao atender um chamado para recolher um corpo na noite de Natal na cidade de Roosendaal.



Ao chegar no local da ocorrência, eles aproximaram dos ''restos mortais'' com cautela, chamaram uma ambulância e até e colocaram um cordão para isolar o lugar. Como de praxe, a área foi tratada como cena do crime.



Quando os agentes chegaram mais perto do ''cadáver'', no entanto, eles notaram então que o ''corpo'' era na verdade uma boneca inflável.



"No domingo, 25 de dezembro de 2016, recebemos um chamado para averiguar um corpo na estrada. Colegas chegaram no local e avistaram de uma pessoa nua deitada de bruços junto a uma lixeira.

Uma vez que eles estavam perto da pessoa, eles perceberam que se tratava de uma boneca inflável embrulhada em jornais. De longe, parecia real", relatou um porta-voz da polícia da cidade.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/policia-holandesa-confunde-boneca-inflavel-com-cadaver-e-chama-ambulancia