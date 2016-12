DO EGO



Marina Ruy Barbosa está curtindo a folga na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A atriz vive clima de romance com o namorado Xandinho Negrão. Na imagem, os dois aparecem abraçadinhos aproveitando a Praia da Cacimba do Padre. Em seguida, a atriz postou outra foto, desta vez sozinha.



Na legenda, a atriz brincou com a situação: "Tá ruim a vida". Os seguidores fizeram vários comentários para o casal: "Linda!", "Eu amo esse casal", "Maravilhosos", "De pontinha de pé linda".



Vale lembrar que a atriz e Xandinho se conheceram no reveillon 2016. Em um texto publicado na revista Wow, o piloto relembrou como tudo aconteceu:

"Marina! Foi a primeira coisa que falei quando conversamos pela primeira vez. Por alguns segundos fiquei admirando seu olhar, que logo se foi, pois ela tinha pressa para ir jantar". Em julho deste ano, Xandinho pediu a atriz em casamento em uma viagem para a Tailândia

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa em novo post

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/marina-ruy-barbosa-posa-ao-lado-do-namorado-em-fernando-de-noronha.html