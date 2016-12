Confusão no armazenamento dos espermatozóides fez com que eles possam ter fertilizados os óvulos errados

DO O GLOBO



Vinte e seis mulheres que fizeram fertilização in vitro (FIV) em uma instituição da Holanda podem ter tido seus óvulos fertilizados pelo esperma errado.

O Centro Médico Universitário em Utrecht (UCM) anunciou nesta quarta-feira que abriu uma investigação após descobrir o que chamou de "erro processual", segundo a "AFP".

Eles dizem que houve uma mistura dos espermatozóides de casais que realizaram o procedimento entre abril e novembro de 2016, dando margem para que as mulheres fossem fecundadas pelo esperma de outros homens que não os seus parceiros.

"Há uma chance de que os óvulos tenham sido fecundados por espermatozóides além daquele do pai pretendido", disse a instituição, em uma nota.

Metade das mulheres submetidas ao tratamento de fertilidade ficaram grávidas. Algumas já deram à luz.

"Para alguns dos 26 casais, ainda há embriões congelados disponíveis, mas há o risco de que eles [também] tenham sido fertilizados pelo esperma de um homem diferente do pai pretendido", disse o centro médico.

Segundo a instituição, os casais foram informados. Ainda não se sabe se algum deles pretende processar a clínica.

"A diretoria da UMC lamenta que os casais envolvidos tenham recebido essa notícia e fará tudo o que estiver ao seu alcance para dar clareza sobre o assunto o mais rápido possível".

A fertilização in vitro envolve uma série de procedimentos utilizados para tratar a fertilidade ou problemas genéticos e auxiliar na concepção. Óvulos maduros são coletados dos ovários da mulher e fertilizados por esperma em um laboratório. Os óvulos fecundados são, então, implantados no útero. Um ciclo de fertilização in vitro leva cerca de duas semanas.

Não é a primeira vez que um erro assim acontece e gera repercussão. Em 2012, uma mãe de Cingapura processou uma clínica alegando negligência depois que conseguiu provar que houve mistura do esperma do marido com o de um estranho.