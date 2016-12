DO G1



Um dos filhos adotivos da atriz Zsa Zsa Gabor morreu neste domingo (25) após sofrer um acidente de moto no mesmo dia em que sua mãe faleceu aos 99 anos, segundo o site “TMZ”.



Oliver Prinz von Anhalt, de 45 anos, pilotava uma motocicleta ao colidir com um carro em Los Angeles, na Califórnia no domingo (18), mesmo dia em que Zsa Zsa morreu após sofrer uma parada cardíaca.



Depois do acidente, Oliver entrou em coma e não recobrou a consciência até morrer no domingo de Natal, afirmou ao “TMZ” o marido de Zsa Zsa e pai adotivo de Oliver, Frederic von Anhalt.



Frederic afirmou que não sabia sequer do acidente e só veio a tomar ciência de toda a situação na segunda-feira (26), quando o filho já estava morto. Ele pensava que Oliver estava na Alemanha.



Oliver e outros homens foram adotados já adultos pelo casal Zsa Zsa e Frederic ao longo do casamento de mais de 30 anos.



Estrela do cinema



Estrela da era de ouro de Hollywood, Zsa Zsa Gabor completaria 100 anos em 6 de fevereiro de 2017 e havia sido hospitalizada para cirurgia em fevereiro passado, em Los Angeles, sofrendo de dificuldades respiratórias.



A atriz usava cadeira de rodas desde um acidente de automóvel em 2002. Depois disso chegou a ser internada devido a complicações derivadas da intervenção cirúrgica, foi operada devido a dois coágulos, um deles muito perto do coração, e chegou até a receber a extrema unção.



