YURI FERNANDES



Nova lua de mel? Paulo Gustavo posou todo estiloso ao lado do marido, o dermatologista Thales Bretas, durante viagem do casal para São Francisco, Califórnia, nos EUA.

A foto foi postada pelo médico nesta quinta-feira, 29, nas redes sociais. O ator, que atualmente está em cartaz nos cinemas brasileiros com o filme "Minha Mãe é um Peça 2", também publicou um clique em seu perfil do Instagram em que aparece no Pier 39, um dos lugares mais turísticos da região.



Reservados, os dois não costumam ser fotografados com tanta frequência em público, apesar de, vira e mexe, compartilharem fotos românticas no Instagram. Thales e Paulo casaram-se no dia 20 de dezembro, no Parque Lage, na Zona Sul do Rio.

Fonte: http://ego.globo.com/viagem/noticia/2016/12/paulo-gustavo-curte-viagem-california-nos-eua-com-marido.html