Duas irmãs canadenses, famosas por suas fotos sensuais publicadas no Instagram, foram presas acusadas de extorsão, no último dia 23, na cidade de Lagos, na Nigéria. Jyoti e Krian Matharoo, que juntas tem mais de 50 mil seguidores na rede social, são acusadas de chantegear um bilionário local alegando que poderiam divulgar provas de que ele teria traído a mulher.

As informações são do jornal "The New York Daily News".

Segundo a publicação, as irmãs cobravam dinheiro de Femi Otedola, de 54 anos, para que não revelassem as provas da suposta "pulada de cerca".

No entanto, o ricaço, que tem uma fortuna avaliada em mais de US$ 1.8 bilhões, procurou ajuda e contratou investigadores particulares. Os detetives, então, descobriram que as jovens possuíam um histórico de gravar conversas e encontros íntimos com homens ricos para, em seguida, chantageá-los.

Otedola procurou a polícia local. Assim, as irmãs acabaram presas. Segundo o jornal americano, sites de notícias nigerianos apontaram que, de acordo com documentos judiciais, Jyoti e Krian são acusadas de "humilhar e praticar cyberbullying com 274 pessoas, a maioria da África" através de um site e contas em redes sociais.

Autoridades canadenses já estão acompanhando o caso, mas não divulgaram detalhes sobre a prisão das irmãs, que usam suas contas no Instagram para divulgar fotos que exibem um estilo de vida luxuoso.

Jyoti e Krian vão participar de uma audiência judicial no próximo dia 23 de janeiro.

