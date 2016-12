DA REVISTA MONET



A celebridade Khloé Kardashian revelou ter perdido mais de 18 Kg no intervalo de um ano para “enterrar” um período de tristeza e o término de seu casamento com o jogador de basquete Lamar Odom.

Khloé de 32 anos contou na mais recente edição da revista Heath como adotou uma rotina rigorosa de exercícios e uma dieta intensa para melhorar sua saúde e mudar sua forma física.

“Foi um processo bastante devagar, não busquei perder 10 Kg em apenas 20 dias, não era o meu objetivo. Mais do que tudo, eu queria me sentir forte emocionalmente”, afirmou a Kardashian em uma entrevista dada no ano passado.

Segundo Khloé, a perda de peso começou naturalmente, mas depois ela procurou um nutricionista e um personal trainer para fazer um trabalho mais adequado.

Segundo a celebridade, em busca de melhorar sua saúde, ela passou a acordar diariamente às 5 horas da manhã e a só se alimentar a partir das 8h, após seus treinamentos.

Hoje divorciada de Lamar Odom, ela está em um relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson.

Getty Images Khloé Kardashian e Tristan Thompson

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/12/khloe-kardashian-revela-que-perdeu-mais-de-18-kg-em-um-ano-para-enterrar-tristeza-e-fim-do-seu-casamento.html