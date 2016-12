DA REVISTA MONET



Jennifer Lawrence está cansada de atender aos pedidos dos fãs. Em entrevista ao Daily Telegraph, a atriz revelou que percebeu não estar tratando bem as pessoas que a abordam na rua com pedidos de fotos e autógrafos.

“Comecei a ficar muito rude com as pessoas”, confessou a atriz. “Acho que as pessoas pensam que já somos amigos porque sou famosa e eles sentem que me conhecem –, mas não os conheço”.

Apesar de querer fazer passeios mais tranquilos, a atriz de 26 anos não deverá se afastar totalmente dos fãs. Afinal, Jennifer frequentemente é vista visitando crianças em hospitais em sua cidade natal, Louisville, no Kentucky (EUA).

Lá, a atriz costuma posar para fotos ao lado das crianças, familiares e funcionários do local.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/12/jennifer-lawrence-diz-que-nao-vai-mais-tirar-selfies-com-fas-tenho-sido-rude-com-pessoas.html