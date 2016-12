DA REDAÇÃO



Em 2017, Cuiabá vai receber, pela primeira vez, um festival de reggae e rap inspirado em eventos de outras partes do País.

O “Vibe Cuiabá” acontece no dia 18 de fevereiro no Centro de Eventos do Pantanal. Entre as atrações, estarão Armandinho, Rael, 3030 e Onze20.

“Quero trazer a Cuiabá e as cidades vizinhas à oportunidade de conhecer os diferentes ritmos e festivais. Quero proporcionar um ambiente diferenciado, reunir diferentes classes sociais e de muita qualidade desde a bebida á decoração”, afirma o produtor cultural Flavio Taques.

O show já vem sendo divulgado nas redes sociais há cerca de um mês. O produtor diz que já vendeu cerca de 1 mil ingressos em uma semana.

“Estamos trabalhando com uma expectativa de público de seis mil pessoas, tendo em vista o sucesso da vinda da Banda Natiruts e Armandinho em março de 2016.

Escolhemos o Centro de Eventos como palco desse evento pela facilidade do estacionamento gratuito, acesso e segurança”, afirmou. Serão dois ambientes, divididos em Camarote Open Bar e Área Vip. Os portões serão abertos às 21h.