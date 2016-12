DO UOL ESPORTE



A cantora e pastora Baby do Brasil divulgou nesta quinta-feira (29) os primeiros detalhes sobre seu namoro com o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande. Pelo Facebook, ela deixou uma mensagem aos seus fãs.



''Oi, gente! Já que todo mundo comentou e bombou a notícia de que 'Casagrande e a Baby do Brasil estão namorando firme', não teve como segurar mais! Domingo vamos contar tudo Fantástico'', escreveu a artista.



O relacionamento sério entre Baby e Casagrande foi revelado pelo UOL Esporte no último sábado. ''Não é um namorinho para aparecer, é uma coisa séria mesmo'', declarou o comentarista esportivo da Rede Globo.



O casal está junto há cerca de quatro meses, mas tem evitado fazer alarde sobre o namoro. Os dois foram vistos juntos na última sexta-feira, em uma casa de jazz em São Paulo.



Pastora, Baby tem feito Casagrande se aproximar da religião. “Estou muito mais próximo disso também. Não sou evangélico, mas vou com ela em alguns cultos e claro que tenho Jesus muito mais próximo de mim a gora”, disse o comentarista, que não pretende se converter.

Fonte: http://uolesporte.blogosfera.uol.com.br/2016/12/29/baby-do-brasil-posta-foto-e-fala-pela-primeira-vez-de-namoro-com-casagrande/