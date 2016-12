A transmissão ao vivo do sobrinho do jogador

DO UOL ESPORTE



Lionel Messi costuma ser muito discreto nas redes sociais e não é um daqueles jogadores que postam conteúdo o tempo todo com fotos no Instagram, por exemplo.

Mas na madrugada desta quinta (29), os fãs do argentino tiveram uma surpresa com uma transmissão ao vivo.

O sobrinho de Messi, Augustín, acabou pegando o celular do argentino enquanto a família estava reunida na mesa comendo e bebendo e começou uma transmissão ao vivo pelo Instagram do jogador.

Os fãs começaram a pedir para que o menino mostrasse o atleta do Barcelona. Augustín, então, vira o aparelho para o tio e mostra Messi bebendo algo.

A transmissão inusitada virou assunto nas redes sociais e diversos fãs comentaram sobre a brincadeira do pequeno sobrinho de Lionel Messi.

Messi está em Rosario, na Argentina, passando as festas de final de ano junto com sua família. O jogador deve voltar para Barcelona no dia 2 de janeiro.

Fonte: http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2016/12/29/sobrinho-de-messi-pega-celular-do-atleta-e-faz-transmissao-inusitada-na-web.htm